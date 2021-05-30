Class 2 District 12 All-District Baseball Team

Chris Bowie
Boonville Daily News

First Team

Eli Wekenborg, Salisbury

Anthony Alicea, Harrisburg

Leyton Bain, Westran

Tysen Dowell, New Franklin

Hunter Stockwell, Brunswick, Keytesville, Northwestern Mendon

Jake Sellers, Salisbury

Ethan Hamilton, Salisbury

Logan Fritts, Harrisburg

Haden Kelly, Fayette

Langden Kitchen, Westran

Second Team

Gage Bell, Brunswick, Keytesville, Northwestern Mendon

Caleb Hull, New Franklin

Tanner Bishop, New Franklin

Brayden Ott, Harrisburg

Austin Darwent, Harrisburg

Elliott Hayward, Salisbury

Clayton Wilmsmeyer, New Franklin

Derrick Merritt, Westran

Austin Sturm, Salisbury

Jacob Marshall, New Franklin