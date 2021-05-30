Class 2 District 12 All-District Baseball Team
Chris Bowie
Boonville Daily News
First Team
Eli Wekenborg, Salisbury
Anthony Alicea, Harrisburg
Leyton Bain, Westran
Tysen Dowell, New Franklin
Hunter Stockwell, Brunswick, Keytesville, Northwestern Mendon
Jake Sellers, Salisbury
Ethan Hamilton, Salisbury
Logan Fritts, Harrisburg
Haden Kelly, Fayette
Langden Kitchen, Westran
Second Team
Gage Bell, Brunswick, Keytesville, Northwestern Mendon
Caleb Hull, New Franklin
Tanner Bishop, New Franklin
Brayden Ott, Harrisburg
Austin Darwent, Harrisburg
Elliott Hayward, Salisbury
Clayton Wilmsmeyer, New Franklin
Derrick Merritt, Westran
Austin Sturm, Salisbury
Jacob Marshall, New Franklin