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New Franklin: Class 1 All-Region Softball Team

Chris Bowie
Boonville Daily News

Jaden Howard, Salisbury

Taylor Howard, Silex

Baylie Combs, Harrisburg

Rowan Schmidli, Leeton

Infielders

Khloe Wyatt, Salisbury

Lexi Plackemeier, Silex

Katie Starbuck, Harrisburg

Jordan Crooks, Leeton

Abby Maupin, New Franklin

Kaisen Carter, Salisbury

Outfielders

Abi Ogle, Cairo

Breanne Haines, Salisbury

Maddie Burton, Westran

Hailey Bingaman, Leeton

Catchers

Cayden Stapleton, Salisbury

Emmi Johnson, Community R-6

Emma Fischer, Harrisburg

Utility

Brooklynn McKenney, Clopton

Second Team

Ireland Chapman, Westran

Alexia Sprick, New Franklin

Kacie Callahan, Cairo

Emma Angel, Community R-6

Emily Wilde, St. Elizabeth

Infielders

Mallory Grieve, Madison

Regan Shaffer, Leeton

Kate Kottman, Salisbury

Sarah Angel, Community R-6

Kaitlyn Maggard, Pilot Grove

Jazmin Cavender, Leeton

Outfielders

Shelby Clark, Community R-6

Hailey Emanuel, Harrisburg

Christina Yoder, Sturgeon

Delaney Coves, Tuscumbia

Catchers

Allison Whitley, Leeton

Taylor Harris, Sturgeon

Tori Kemna, St. Elizabeth

Kylie Duff, Madison

Sydney Callahan, Cairo

Utility

Izy Matney, New Franklin

Heather French, Leeton

Tasia Green, St. Elizabeth