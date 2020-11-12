New Franklin: Class 1 All-Region Softball Team
Jaden Howard, Salisbury
Taylor Howard, Silex
Baylie Combs, Harrisburg
Rowan Schmidli, Leeton
Infielders
Khloe Wyatt, Salisbury
Lexi Plackemeier, Silex
Katie Starbuck, Harrisburg
Jordan Crooks, Leeton
Abby Maupin, New Franklin
Kaisen Carter, Salisbury
Outfielders
Abi Ogle, Cairo
Breanne Haines, Salisbury
Maddie Burton, Westran
Hailey Bingaman, Leeton
Catchers
Cayden Stapleton, Salisbury
Emmi Johnson, Community R-6
Emma Fischer, Harrisburg
Utility
Brooklynn McKenney, Clopton
Second Team
Ireland Chapman, Westran
Alexia Sprick, New Franklin
Kacie Callahan, Cairo
Emma Angel, Community R-6
Emily Wilde, St. Elizabeth
Infielders
Mallory Grieve, Madison
Regan Shaffer, Leeton
Kate Kottman, Salisbury
Sarah Angel, Community R-6
Kaitlyn Maggard, Pilot Grove
Jazmin Cavender, Leeton
Outfielders
Shelby Clark, Community R-6
Hailey Emanuel, Harrisburg
Christina Yoder, Sturgeon
Delaney Coves, Tuscumbia
Catchers
Allison Whitley, Leeton
Taylor Harris, Sturgeon
Tori Kemna, St. Elizabeth
Kylie Duff, Madison
Sydney Callahan, Cairo
Utility
Izy Matney, New Franklin
Heather French, Leeton
Tasia Green, St. Elizabeth