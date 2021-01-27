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Boonville Semester I Principal's Honor Roll

Chris Bowie
Boonville Daily News

Student NameGrade

Bell Jadyn Marie09

Bohannon Brayden Michael09

Brackman Ross Anthony09

Burns Chloe Elizabeth09

Daniel Carlie Ann09

Drummond Allison Marie09

Einspahr Taylor Ann-Marie09

Elliott Carter Joseph09

Esser Ava Denise09

Ewings Zachary Paul09

Fangman Stacia Renee09

Firman Connor Reid09

Fitzgerald Rachel Nicole09

Flippin Xavier Tavis09

Frieling Mason Wayne09

Giroux Eliana Kathleen09

Griffy Kennedy Brett09

Haynes Logan Ford09

Heckart Madison Ann09

Johnson Dalton Samuel09

Jones Ryan Christopher09

Leonard Rhodes Estill09

Lutz Benjamin Irl09

Lyons Kaylee Alyssa09

Monteer Peyton Isaiah09

Nave Adam09

Nease Presley Allison09

Nichols Adelyn Belle09

Poulsen Lucas Isaiah09

Prenger Aidan Joseph09

Reynolds Owen Michael9

Rohrbach Henry Schuster09

Schueler Hannah Renae09

Schutt Dayla09

Simmons Ellyssia Marie09

Stock Eli John Samuel09

Strawhun Hannah Elizabeth09

Timm Seth09

VanDyke Adam Ryan09

Williams Dakota Austin09

Baysinger Conner Michael10

Caton Colby Benton10

DeLeon Michael Mason10

Eckerle Maxwell Jason10

Edler Elizabeth Bonnie Christine10

Fox Kinley Jordyn10

Fuemmeler Abigail Faith10

Fuemmeler Jordyn Layne10

Gaddis William Charlie10

Gamel Brayden Michael10

Hall Heather Michelle10

Hodge Genae Nicole10

Hundley Garrett Edward10

Johns Jackson Willis10

Lang Zoey Suzanne10

Lorenz Tucker Aidan10

Lyons Skyler Mathew10

Mackey Brandon Ray10

Marriott Isaac Charles10

Maxwell Trent Michael10

Miller Kayla Marie10

Neckerman Adam Joseph10

Neidig Emma Louise10

Parman Ava Noelle10

Pulliam Abigail Reese10

Rhorer Connor Cline10

Rowlett Carter Mathis10

Schuster Molly Kate10

Smith Katelyn Marie10

Smith Madison Ann10

Thurman Cheyenne Lynn10

Unterreiner Alison Hope Marie10

VanKlaveren Sawyer James10

Warren Bayleigh McKenna10

Wessing Bryson John10

Williams Hailee Gayle10

Williams Hayden Kohle10

Williams Nathaniel Lamar10

Witting Claire Elizabeth10

Ziegelbein Leah Marie10

Brownfield Addison June11

Coleman Austin Ray11

Eichelberger Olivia Alice11

Evans Zebadiah Michael11

Fitzgerald Alyssa Jean11

Force Huston Christopher11

Green Luke Monroe11

Hahn Peyton Will11

Hatter Mia Riley11

Hern Charles Corbin11

Inskeep Abigale Nicole11

James Hailey Ann11

Jones Sebastian Dean11

Langlotz Audrey Kaye11

Marble Alexis Nicole11

Massa Rachel Anne11

McKee Jamesian Chess Allen11

Mesik Faith Lynn11

Mesik Hope Belle11

Meyer Aidan Grant11

Pannell Abigail Frances11

Rohde Kaitlyn Serena11

Rohrbach Lillian Belle11

Schupp Cade Irving11

Schuster Austin Wade11

Surber Jacob Michael Leirvin11

Thompson Anna Jeanne11

Troost MacKenzee Deann11

Webster Arjiana Noel11

Wesolak De'Andre Joesph Tate11

West Emma Grace11

Amos Molly Rose12

Bass Jodie Devett12

Birk Jordan Elizabeth12

Brackman Jordan Elizabeth12

Bruce Cearra Elizabeth12

Conrow Matthew Edward Joseph12

Copeland Skylar Olivia Fay12

Dufur Riley Cade12

Eichelberger Brooke Elizabeth12

Evans Rebecca Ann12

Ewings Quinton Dale12

Firman Marina Noelle12

Gholson Olivia Grace12

Gonzalez Evan Scott12

Greis Gabriel Chipley12

Harris Bryce Anderson12

Hartsock Kaylin Anne12

Hauptmann Zya Kenadi12

Kaiser Tucker James Gerhardt12

Keel Michael Owen12

Kosnopfal Kaullin Michael12

Maier, Kayla Marie12

Martin Alexa Sue12

McCormick Alan Ronald12

Newbold Amanda Janae12

Nowlin Macey Grace12

Offineer Gaige Anthony Lee12

Ray Cameron Dean12

Rice Kayle Nickolas12

Runnebaum Vincent Albert12

Sadler Gracie Danielle12

Schenck Jamie Lee12

Sercu-Herron Dylan Avery12

Shay Wyatt Edward12

Trigg Alexis Nicolette12

Waibel Sophia Grace12

Waller Harley Ayden12

Waller Jason Dean12

Weisner Christopher David August12

Williams Landon Douglas12

Wiser Andrew Dwane12