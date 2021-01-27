Boonville Semester I Principal's Honor Roll
Student NameGrade
Bell Jadyn Marie09
Bohannon Brayden Michael09
Brackman Ross Anthony09
Burns Chloe Elizabeth09
Daniel Carlie Ann09
Drummond Allison Marie09
Einspahr Taylor Ann-Marie09
Elliott Carter Joseph09
Esser Ava Denise09
Ewings Zachary Paul09
Fangman Stacia Renee09
Firman Connor Reid09
Fitzgerald Rachel Nicole09
Flippin Xavier Tavis09
Frieling Mason Wayne09
Giroux Eliana Kathleen09
Griffy Kennedy Brett09
Haynes Logan Ford09
Heckart Madison Ann09
Johnson Dalton Samuel09
Jones Ryan Christopher09
Leonard Rhodes Estill09
Lutz Benjamin Irl09
Lyons Kaylee Alyssa09
Monteer Peyton Isaiah09
Nave Adam09
Nease Presley Allison09
Nichols Adelyn Belle09
Poulsen Lucas Isaiah09
Prenger Aidan Joseph09
Reynolds Owen Michael9
Rohrbach Henry Schuster09
Schueler Hannah Renae09
Schutt Dayla09
Simmons Ellyssia Marie09
Stock Eli John Samuel09
Strawhun Hannah Elizabeth09
Timm Seth09
VanDyke Adam Ryan09
Williams Dakota Austin09
Baysinger Conner Michael10
Caton Colby Benton10
DeLeon Michael Mason10
Eckerle Maxwell Jason10
Edler Elizabeth Bonnie Christine10
Fox Kinley Jordyn10
Fuemmeler Abigail Faith10
Fuemmeler Jordyn Layne10
Gaddis William Charlie10
Gamel Brayden Michael10
Hall Heather Michelle10
Hodge Genae Nicole10
Hundley Garrett Edward10
Johns Jackson Willis10
Lang Zoey Suzanne10
Lorenz Tucker Aidan10
Lyons Skyler Mathew10
Mackey Brandon Ray10
Marriott Isaac Charles10
Maxwell Trent Michael10
Miller Kayla Marie10
Neckerman Adam Joseph10
Neidig Emma Louise10
Parman Ava Noelle10
Pulliam Abigail Reese10
Rhorer Connor Cline10
Rowlett Carter Mathis10
Schuster Molly Kate10
Smith Katelyn Marie10
Smith Madison Ann10
Thurman Cheyenne Lynn10
Unterreiner Alison Hope Marie10
VanKlaveren Sawyer James10
Warren Bayleigh McKenna10
Wessing Bryson John10
Williams Hailee Gayle10
Williams Hayden Kohle10
Williams Nathaniel Lamar10
Witting Claire Elizabeth10
Ziegelbein Leah Marie10
Brownfield Addison June11
Coleman Austin Ray11
Eichelberger Olivia Alice11
Evans Zebadiah Michael11
Fitzgerald Alyssa Jean11
Force Huston Christopher11
Green Luke Monroe11
Hahn Peyton Will11
Hatter Mia Riley11
Hern Charles Corbin11
Inskeep Abigale Nicole11
James Hailey Ann11
Jones Sebastian Dean11
Langlotz Audrey Kaye11
Marble Alexis Nicole11
Massa Rachel Anne11
McKee Jamesian Chess Allen11
Mesik Faith Lynn11
Mesik Hope Belle11
Meyer Aidan Grant11
Pannell Abigail Frances11
Rohde Kaitlyn Serena11
Rohrbach Lillian Belle11
Schupp Cade Irving11
Schuster Austin Wade11
Surber Jacob Michael Leirvin11
Thompson Anna Jeanne11
Troost MacKenzee Deann11
Webster Arjiana Noel11
Wesolak De'Andre Joesph Tate11
West Emma Grace11
Amos Molly Rose12
Bass Jodie Devett12
Birk Jordan Elizabeth12
Brackman Jordan Elizabeth12
Bruce Cearra Elizabeth12
Conrow Matthew Edward Joseph12
Copeland Skylar Olivia Fay12
Dufur Riley Cade12
Eichelberger Brooke Elizabeth12
Evans Rebecca Ann12
Ewings Quinton Dale12
Firman Marina Noelle12
Gholson Olivia Grace12
Gonzalez Evan Scott12
Greis Gabriel Chipley12
Harris Bryce Anderson12
Hartsock Kaylin Anne12
Hauptmann Zya Kenadi12
Kaiser Tucker James Gerhardt12
Keel Michael Owen12
Kosnopfal Kaullin Michael12
Maier, Kayla Marie12
Martin Alexa Sue12
McCormick Alan Ronald12
Newbold Amanda Janae12
Nowlin Macey Grace12
Offineer Gaige Anthony Lee12
Ray Cameron Dean12
Rice Kayle Nickolas12
Runnebaum Vincent Albert12
Sadler Gracie Danielle12
Schenck Jamie Lee12
Sercu-Herron Dylan Avery12
Shay Wyatt Edward12
Trigg Alexis Nicolette12
Waibel Sophia Grace12
Waller Harley Ayden12
Waller Jason Dean12
Weisner Christopher David August12
Williams Landon Douglas12
Wiser Andrew Dwane12