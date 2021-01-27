2020 Boonville High School Semester I Honor Roll
Amos Chase William09
Atkinson Bailey Payton09
Baskett Kenden Sharrod09
Bishop Cassidy Mae09
Brown Austin Monroe09
Carey Zaria Marie09
Comegys Ryder Estil09
Dority Trinity Nicole09
Drew Mackenzie Paige09
Edwards Lawson William09
Eichelberger Alison Louise09
Flynn Julie May09
Friedrich Olivia Pearl09
Green Luis Ariel09
Grizzle Chloe Ann09
Hauptmann Isaiah Samuel09
Hubbard Brenna Claire09
Lewis Infiniti Faith Renee09
Maddex Haylie Nicole09
Maxwell Logan William Edward09
Pope Garrett Paul09
Pritchett Emma Faith09
Roy Ghanima Jo09
Schuster Cole Louis09
Scott Tyler Brandon09
Sercu Arianna Taylor09
Smith James Ray09
Thurman Seth Isaac09
Turner Bentley Sylas09
Turner Kylee Michelle09
Wells Emma Michelle09
Wessing Tyler Scott09
White James Tanner09
Wiemholt Carmen Mackenzie09
Wiser William Hudson09
Bishop Carlie Paige10
Chamberlain Shane Lee10
Gibson Emily Kate10
Homan Ashlen Marie10
Jones Kendall Lauren10
Kluck Azalya Rosemary10
Poulsen Cameron Jay10
Rice Austin Griffitt10
Schnetzler Alexis Daisy10
Schutt Lydiyah Renay10
Widel Josie Vada10
Allison Gage Logan11
Brady Daireus Kylor11
Brimer Gabriel Edward11
Cunningham Abigail Elizabeth11
Dennis Grace Larae11
Elliott-Koranteng Kaitlyn Marie11
Graham Brayden Earl11
Hendrix Lilli Ann11
Johnston Kylee Elise11
Lammers Lindsey Nicole11
Luscombe Payton Emery11
Mackey Ashton Thomas Dale11
McKenzie Wayland Nash11
Medeiros Evan Mitchell11
Skoufos Rayghan Nekhol11
Taulbee Becca Lynne Marie11
Taylor Cameron Pershing11
Thacker Kyleigh Makay11
Waibel Memphis Kohl11
Williamson Jordyn Elizabeth11
Albin Alexis Marie12
Alley Hayden Lincoln12
Auve Jade Marie12
Baker Daylynn Christian12
Blank Alyson Suzanne12
Bromagen Julianne Paige12
Bronakowski Charlie James12
Carr Quincy Linn Grace12
Clayton Taylor Nichole12
Dawson Justyn Christiano12
Fenton Kaya Paige12
Firman Trevor Dane12
Gilden Keianna Raquel12
Gramlich Mikayla Sue12
Imhoff Gracie Ellen12
Johnson Taryn Lynn12
Kendrick Kourtney Elizabeth12
Mackey Darren Daniel Cole12
Pethan Hunter Richard12
Platt Kyle Stephen12
Raiti Cetan Soules12
Renfrow Kennedy Elizabeth12
Steakley Spencer Allen12
Stock Harper Owen12
Taylor Dustyn Allen Lee12
Tenholder Riley Christine12
VanDyke William Alexander12
Ward Xavier Cole12
Watring Jack Riley12
Weixeldorfer Nicholas Robert12
Widel Carter Lee12
Wiemholt Corin Thomas Michael12