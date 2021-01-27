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2020 Boonville High School Semester I Honor Roll

Chris Bowie
Boonville Daily News

Amos Chase William09

Atkinson Bailey Payton09

Baskett Kenden Sharrod09

Bishop Cassidy Mae09

Brown Austin Monroe09

Carey Zaria Marie09

Comegys Ryder Estil09

Dority Trinity Nicole09

Drew Mackenzie Paige09

Edwards Lawson William09

Eichelberger Alison Louise09

Flynn Julie May09

Friedrich Olivia Pearl09

Green Luis Ariel09

Grizzle Chloe Ann09

Hauptmann Isaiah Samuel09

Hubbard Brenna Claire09

Lewis Infiniti Faith Renee09

Maddex Haylie Nicole09

Maxwell Logan William Edward09

Pope Garrett Paul09

Pritchett Emma Faith09

Roy Ghanima Jo09

Schuster Cole Louis09

Scott Tyler Brandon09

Sercu Arianna Taylor09

Smith James Ray09

Thurman Seth Isaac09

Turner Bentley Sylas09

Turner Kylee Michelle09

Wells Emma Michelle09

Wessing Tyler Scott09

White James Tanner09

Wiemholt Carmen Mackenzie09

Wiser William Hudson09

Bishop Carlie Paige10

Chamberlain Shane Lee10

Gibson Emily Kate10

Homan Ashlen Marie10

Jones Kendall Lauren10

Kluck Azalya Rosemary10

Poulsen Cameron Jay10

Rice Austin Griffitt10

Schnetzler Alexis Daisy10

Schutt Lydiyah Renay10

Widel Josie Vada10

Allison Gage Logan11

Brady Daireus Kylor11

Brimer Gabriel Edward11

Cunningham Abigail Elizabeth11

Dennis Grace Larae11

Elliott-Koranteng Kaitlyn Marie11

Graham Brayden Earl11

Hendrix Lilli Ann11

Johnston Kylee Elise11

Lammers Lindsey Nicole11

Luscombe Payton Emery11

Mackey Ashton Thomas Dale11

McKenzie Wayland Nash11

Medeiros Evan Mitchell11

Skoufos Rayghan Nekhol11

Taulbee Becca Lynne Marie11

Taylor Cameron Pershing11

Thacker Kyleigh Makay11

Waibel Memphis Kohl11

Williamson Jordyn Elizabeth11

Albin Alexis Marie12

Alley Hayden Lincoln12

Auve Jade Marie12

Baker Daylynn Christian12

Blank Alyson Suzanne12

Bromagen Julianne Paige12

Bronakowski Charlie James12

Carr Quincy Linn Grace12

Clayton Taylor Nichole12

Dawson Justyn Christiano12

Fenton Kaya Paige12

Firman Trevor Dane12

Gilden Keianna Raquel12

Gramlich Mikayla Sue12

Imhoff Gracie Ellen12

Johnson Taryn Lynn12

Kendrick Kourtney Elizabeth12

Mackey Darren Daniel Cole12

Pethan Hunter Richard12

Platt Kyle Stephen12

Raiti Cetan Soules12

Renfrow Kennedy Elizabeth12

Steakley Spencer Allen12

Stock Harper Owen12

Taylor Dustyn Allen Lee12

Tenholder Riley Christine12

VanDyke William Alexander12

Ward Xavier Cole12

Watring Jack Riley12

Weixeldorfer Nicholas Robert12

Widel Carter Lee12

Wiemholt Corin Thomas Michael12