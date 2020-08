Today’s sports broadcast highlights

Wednesday’s Television

• Pro baseball: KBO (Korean League): NC at Hanwha, 4:25 a.m., ESPN (13)

• Australian Rules Football: AFL: Melbourne at Adelaide, 5 a.m., ESPN2 (29)

• Tennis: WTA Palermo, 9 a.m., Tennis (277)

• NHL: Florida vs. New York Islanders, 11 a.m., NBCSN (46)

• Soccer: UEFA Europa League: Istanbul Basaksehir vs. FC Kobenhavn, 11:30 a.m., Galavision (625)

• Soccer: UEFA Europa League: Wolfsburg vs. Shakhtar Donetsk, 11:30 a.m., TUDN (649)

• Horse racing: NYRA Saratoga Live, noon, FS2 (740)

• NHL: Arizona vs. Nashville, 1:30 p.m., NBCSN (46), NHL (276)

• Soccer: UEFA Europa League: Getafe vs. Internazionale, 1:50 p.m., Galavision (625)

• Soccer: UEFA Europa League: LASK Linz vs. Manchester United, 1:50 p.m., TUDN (649)

• Golf: U.S. Women’s Amateur, 3 p.m., GOLF (27)

• NHL: Tampa Bay vs. Boston, 3 p.m., NBCSN (46)

• NBA: Philadelphia vs. Washington, 3 p.m., NBA (273)

• MLB: New York Mets at Washington, 5 p.m., MLB (272)

• NHL: Colorado vs. Dallas, 5:30 p.m., NBCSN (46), NHL (276)

• NBA: Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City, 5:45 p.m., ESPN (13), FSKC-Plus (925)

• Major League Soccer: MLS Is Back Tournament semifinal: Philadelphia vs. Portland, 7 p.m., FS1 (43)

• NHL: Pittsburgh vs. Montreal, 7 p.m., NBCSN (46)

• MLB: Royals at Chicago Cubs, 7 p.m., FSKC (48)

• WNBA: Las Vegas vs. Washington, 7 p.m., NBA (273)

• MLB: Houston at Arizona, 8 p.m., MLB (272)

• NBA: Boston vs. Brooklyn, 8:05 p.m., ESPN (13)

• NHL: Edmonton vs. Chicago, 9:30 p.m., NBCSN (46)

• Australian Rules Football: AFL: Sydney at Collingwood, 2:30 a.m. (Thursday), FS1 (43)

• Pro baseball: KBO (Korean League): LG at Kia, 4:25 a.m. (Thursday), ESPN (13)

Wednesday’s Radio

• MLB: Royals at Chicago Cubs, 7 p.m., KCSP (610 AM)