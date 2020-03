The MBCA Basketball poll is selected by a panel of coaches representing each of the 8 MBCA districts and each of the five Missouri basketball classes.

GIRLS

Class 1

1 Walnut Grove 28-5

2 Platte Valley 28-4

3 Community 25-5

3 South Iron 25-5

5 Norborne 27-2

6 Leeton 23-3

7 Green City 27-2

8 Eminence 20-8

9 Climax Springs 19-9

10 Montrose 22-3

Class 2

1 East Buchanan 29-3

2 Tipton 26-6

3 Blue Eye 27-5

3 Oran 25-6

5 Miller 25-6

6 Wellington-Napoleon 26-1

7 College Heights 26-3

8 Mansfield 24-6

9 Hartville 23-5

10 Skyline 20-8

Class 3

1 Strafford 30-3

2 Licking 25-7

3 Macon 24-5

3 Whitfield 26-6

5 Maryville 21-6

6 Southern Boone 24-5

7 Mt. Vernon 23-7

8 Miller Career Academy 19-7

9 Saxony Lutheran 18-12

10 California 21-6

Class 4

Tie 1 Cape Notre Dame 25-4

Tie 1 Carl Junction 28-0

Tie 1 Incarnate Word Academy 27-4

Tie 1 Lincoln College Prep 18-9

5 West Plains 27-2

6 Sullivan 25-3

7 Ladue 23-5

8 Kearney 26-2

9 Rockwood Summit 26-4

10 Grain Valley 20-7

Class 5

Tie 1 Blue Springs 24-5

Tie 1 Hazelwood Central 20-9

Tie 1 Kirkwood 24-4

Tie 1 Rock Bridge 22-5

5 Liberty 27-1

6 Jefferson City 22-4

7 Republic 20-10

8 Ozark 22-7

9 Lee's Summit West 18-8

10 Francis Howell Central 24-3

BOYS

Class 1

1 Dora 32-2

2 St. Elizabeth 25-6

3 South Iron 29-1

4 Golden City 27-3

4 Platte Valley (Jefferson) 28-3

6 Mound City 23-6

7 Cairo 24-5

8 Princeton 25-5

9 Delta 25-6

10 Meadville 26-3

Class 2

1 Hartville 30-2

2 Greenwood 26-3

3 Skyline 30-2

4 Milan 25-3

4 Oran 26-5

6 Crane 25-2

7 Crest Ridge 25-2

8 Mid Buchanan 22-7

9 Thayer 22-5

10 Eugene 20-6

Class 3

1 Cardinal Ritter 24-6

2 Charleston 28-4

3 Blair Oaks 28-2

3 Monroe City 28-2

5 Father Tolton 20-5

6 Central (KC) 23-6

7 Living Word Christian 25-5

8 University Academy Charter 24-1

9 Lutheran North 20-8

10 Trinity Catholic 23-6

Others receiving votes: Palmyra, Fair Grove, Ava

Class 4

Tie 1 Cape Notre Dame 23-6

Tie 1 Helias Catholic 26-4

Tie 1 Raytown South 25-3

Tie 1 Vashon 24-5

5 Grandview (KC) 21-7

6 Ruskin 22-5

7 Westminster Christian 24-5

8 Ladue 19-8

9 Nevada 22-4

10 Kirksville 22-6

Class 5

Tie 1 Chaminade 21-7

Tie 1 Christian Brothers College 21-6

Tie 1 Kickapoo 20-9

Tie 1 Staley 23-6

5 Mehlville 22-6

6 Francis Howell 28-2

7 DeSmet 22-7

8 Raymore Peculiar 25-4

9 Rock Bridge 24-4

10 Liberty 21-7