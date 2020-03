The Boonville boys and girls basketball teams each had two players selected to the KMZU Dream Team for the 2019-20 season.

The Lady Pirates closed out the season at 22-4 overall and 7-0 in the Tri-County Conference, while the Pirates finished 20-6 on the season and 6-1 in league play.

Junior Charlie Bronakowski and sophomore D.J. Wesolak were each selected to the boy’s team while Addison Brownfield and Kourtney Kendrick were named to the girl’s squad.

Other players selected to the KMZU Dream Team were: (Braymer) Dennis Kimberling, Jasmine Taylor, Taylor Francis; (Brookfield) Cooper Cisna, Jacob Day, Cassi Conard, Kaylie Stufflebean; (Brunswick R-II)Amari Glasgow, Kobe Tatum, Abby Dobbins, Addi Riley; (Cameron)Nick Helmich, Ty Speer, Laini Joseph, Olivia Moore; (Carrollton) Gavin Claud, Luke Davis, Mackenzie Brown, Raegan Pierson; (Chillicothe) Westley Brandsgaard, CJ Pfaff, Hunter Keithley; Jordan Hibner; (Cole Camp R-1) Kaden Harms, Landon Baalman, Destiny Kestner, Jenna Harms; (Concordia R-2) Troy Brandt, Brayden McGinnis, Cate Cooper, Landry Yount; (Crest Ridge) Cole Schmidli. August Hoeper, Cameran Martin. Emily Wilhite; (East Buchanan), Ethan Kilgore, Owen Fortney; (Excelsior Springs) Morgan Schindler, Avrie Christiansen; (Fayette) Kyle Schleeter, Cale Polson, Abbey Conrow, Kylea Hoover; (Glasgow)De'shonne Cowans, Drew Sanders; (Grain Valley) Josh Kilpatrick, Caden Matlon, Grace Slaughter, Keely Hill; (Green Ridge) Alex Rebikh, Carson Brown, Kailyn Hoos, Emily Lesmeister; (Hale) Ty Berger, Colton Harris, Kortney Nelson, Averi Norris; (Hardin-Central) Kysor Hughes, Mason Freece, Carly Thacker, Izabella Anderson; (Higbee) William Gibson, Jamie Smith, Devin Clark, Victoria Gibson; (Keytesville) Evan Craig, Austin McKinstry, Dixie Dowell; (Kingsville) Ben Doyle, Jackson Magargee, Casey Stout, Ashlynn Wallace; (Kirksville) Noah Copeland, Paxton Dempsay, Jenna Jackson, Elyse Johnson; (Knob Noster) Kellen Foster, Anthony Lopez; (Lafayette County C1) Mason Rumsey, Kyzer Gann-Vega, Sadie Kumm, Emily Dickmeier; (Lathrop) Chris Moore, Grant Lewis, Skye Uthe, Arissa Jackson; (Lawson) Riley Sands, Isaac Trout, Laken Manns, Cassie Greene; (Lexington) Tanner Kaullen, Johnathan Taylor, Tiffany Danner, Sage Eads; (Linn County R-1) Michael O'Kane, Peyton Phillips, Madison Livingston, Jenna Hoerrmann; (Macon) Maurice Magruder, Blake Class, Lexi Miller, Katelynn Hawkins; (Marceline R5) Luke Abeln, Wyatt Molloy, Kenzie Stahl, Ramzee Bruner; (Marshall) Jace Lance, Braeden Bersano, Hannah Pomerenke, Kate Donnell; (Meadville R-IV) Dominik Gannan, Parker Burton, Kiera Holcer, Krysta Meyers; (Mid-Buchanan) Christian Scaggs, Javan Noyes, Cali Bailey, Kelsey Stout; (Milan C-2) Ryan Dabney, Hunter Shaw, Cady Pauley, Tahli Gray; (Moberly) Jaisten Payne, Toby Short, Mary Billington, Alessia Oliver; (New Franklin) Gavin Bishop, Tyler Perkins, Abby Maupin, Addy Salmon; (Pilot Grove C-4) Cole Meisenheimer, Bailey Quint, Grace Phillips, Natalie Glenn; (Slater) Jakobie Breshears; Jakorie Terrill, Madisyn Beeler, Emilee Grimes.