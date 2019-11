HIGH SCHOOL

Students named to the “A” Honor Roll (3.66667 and above)

Seniors: Cheyenne Baker, Sydney Bell, Adrianna Day, Grace Goehman, Lane King, Garrett Lammers, Hailey Lawrence, Reagan McFatrich, Cole Meisenheimer, Scott Roth, Abby Schupp, McKenna Vesser, Kealin Vinson, Chloe Vollrath

Juniors: Dalton Bealer, Eric Franklin, Dalton Hazlett, Luke Kollmeyer, Danae Lammers, Shelby Manning, Blake Matteson, Kassidy Monteer, Madison Olsen, Bailey Quint, Dalton Reuter, Dylan Schupp

Sophomores: Tara Arnold, Seth Blumhorst, Kirsten Huggins, Royce Jeffries, Maddie Pilkington, Margaret Powell, Ethan Rentel, ClariaMae Roth, Laura Roth, Gavin Schupp, Connor Streck, Bo Vinson, Leah Vollrath

Freshmen: Ethan Fahrendorf, Ocean Kieffer, Marci Lammers, Grace Peterson

Students named to the “B” Honor Roll (3.00000 to 3.66666)

Seniors: Taylor Brown, Natalie Rentel, Adam Taylor, Meghan Twenter

Juniors: Hayden Krumm, Olivia Remus, Caden Thomas

Sophomores: Dade Christy, Natalie Glenn, Alexandria Nevins, Grace Phillips

Freshmen: Rowan Bedell, Ashley Bradford, Olivia Felten, Kayla Freelon, Emily Kammerich, Layla King, Kaitlyn Maggard, Eathan Northern, Logan Twenter, Gage Young, Hank Zeller

MIDDLE SCHOOL

Students named to the “A” Honor Roll (3.66667 and above)

8th grade: Nolan Aldridge, Jefferson Day, Maddex Douglas, Blake Gerke, Lauren Krumm, Brooke Murphy, Alec Schupp, Emma Sleeper, Hayden Sleeper, Ian Sprick

7th grade: Jackson Day, Kayleigh Dungan, Kayden Jenry, Harlei Kammerich, Gavrielle Kieffer, Brooke Lorenz, Kayla Lorenz, Natalie Peterson, Claire Rentel, Ella Roth, Carlie Thomas, Beau Walker

Students named to the “B” Honor Roll (3.00000 to 3.66666)

8th grade: Layton Baker, Jesse Dillon, Austin Katzenberger, Justin Lawrence, Aurora Sandberg

7th grade: Brady Felten, Brianna Fortman, Michael Matteson, Vanessa Reed