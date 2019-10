State Technical College of Missouri announced the following students achieved academic distinction.

- Devin Morrison, Brashear, summer honor roll

- Taylor Philips, New Cambria, summer honor roll

- Blake Taylor, Brookfield, summer dean’s list

- Cayden Taylor, Brookfield, summer dean’s list

- Hunter Emanuel, Macon, summer dean’s list

- Cameron Pickman, Marceline, summer dean’s list

- Nickolas Magers, Novinger, summer dean’s list

- Kalab Schoonover, Unionville, summer dean’s list